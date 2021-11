ASSE : la vente du club patine, le projet des Socios prend de l’ampleur !

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Les supporters de l’ASSE passent par tous les états depuis le début de la saison. Alors que les Verts viennent d’enfin glaner leur premier succès en Ligue 1 contre Clermont (3-2), la vente n’avance pas et pourrait même être décalée en 2022. En parallèle, les Socios ne désarment pas pour autant et font tout leur possible pour gagner de la crédibilité auprès du futur propriétaire de l’ASSE. En témoignent les chiffres avancés par Thierry Simonnet.

« Le candidat à la reprise de l'ASSE qui accueillera les Socios à bras ouverts, on sera pour lui, a affirmé hier le président de Socios Verts sur TL7. On a dépassé les 1000 inscrits et les 100 000 € de promesses en seulement 6 jours. N'importe quelle personne peut mettre sa promesse sur le site, elle est incrémentée. On demande minimum 30 € pour les personnes physiques et 300 € pour les personnes morales. Comme ce sont des promesses, c'est de l'argent fictif. S'il y a 420 000 socios ? On peut aller beaucoup, beaucoup plus loin : on peut soit rentrer dans le capital de manière très, très forte, soit... plus. »

Le projet des Socios ne veut toutefois pas brûler les étapes et respect le process de la vente mis en place par l’ASSE. « Pour l'instant, on n'a pas de relation avec le club. On aura des relations quand on pèsera. Pour l'instant on ne pèse pas, poursuit Simonnet. En dessous de 4,2 millions est-ce qu'on démarchera le club.

Si on est à 3M€, peut-être qu'on le démarchera. On est en train se s'étoffer, de recruter des bénévoles. On était 8, maintenant on est 12. Pour l'instant c'est trop tôt pour savoir quel est le profil de ceux qui ont fait des promesses. Dans les deux mois qui viennent, on va aller voir tous les groupes de supporters qui pèsent. On cherche plutôt des Stéphanois car on a des gens qui viennent d'un peu partout en France. Il nous manque des Ligériens. »

