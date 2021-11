ASSE : la vente du club repoussée, un nouveau communiqué tombe

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

La vente de l'ASSE serait donc reportée. En effet, et selon une information donnée par l'Equipe, aucune des offres de rachat reçues par KPMG, le cabinet d'audit et de conseil chargé d'étudier les dossiers de reprise, n'a été jugée suffisante par les deux présidents, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

Pour mémoire, deux projets connus s'affrontaient : celui du tandem Roussier-Bodmer et celui d'Olivier Markarian, actuel sponsor du club avec son ancienne société, Markal. Un troisième projet, dont l'identité n'a pas été donnée, serait également sur les rangs.

Il y a quelques minutes, notre rédaction a reçu ce communiqué.

"Dans le process de vente de l’ASSE, le cabinet KPMG Corporate Finance avait prié les candidats de présenter une offre ferme le 8 novembre dernier afin de pouvoir analyser la recevabilité des propositions. Les actionnaires avaient demandé à KPMG de leur transmettre le résultat de l’analyse des candidatures le 23 novembre.

KPMG a transmis, comme convenu, ses recommandations aux actionnaires. Le cabinet de conseil a estimé que les garanties juridiques et financières apportées par les candidats sont insuffisantes. Les garanties d’investissement dans le développement du club ou les garanties de l’origine des fonds n’ont pas été apportées à ce jour. Aucun des candidats ne peut donc entrer en négociation exclusive.

Les actionnaires remercient KPMG de la qualité de leur travail et poursuivront le process de vente avec les premiers candidats s’ils apportent à KPMG les garanties financières et juridiques demandées. Les actionnaires entendent protéger l’institution et se protéger en ne retenant que des offres, validées par KPMG, qui apportent toutes les garanties sportives, financières et juridiques nécessaires

Les actionnaires sont heureux de constater que de nouveaux candidats se sont présentés avec des dossiers qui répondent aux critères demandés par KPMG et et attendent avec sérénité les recommandations du cabinet d’audit à propos de ces candidats dont la capacité financière est indiscutable avec une volonté de conclure dans les meilleurs délais."