ASSE : la vente imminente du club confirmée par la signature de Dall'Oglio ?

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Ça a été annoncé en milieu d'après-midi par Olivier Dall'Oglio sera le nouvel entraîneur de l'ASSE. L'ancien Dijonnais sera à l'Etrat demain en compagnie de son adjoint, Grégory Peres. Il dirigera sa première séance dans l'après-midi ou mardi matin (selon les sources). Mais il est en tout cas l'heureux élu. Il aurait accepté les conditions des dirigeants stéphanois, à savoir un bail de six mois, renouvelable en cas de montée.

"Signer six mois donne une indication sur l’avenir du club"

Pour l'insider Mohamed Toubache-Ter, cette courte durée n'est pas un signe d'une confiance toute relative mais peut-être le signe que la vente de l'ASSE va enfin se concrétiser et donc que de gros changements auront lieu l'été prochain : "Gros merde à ODO et son adjoint Grégory Pérès. Le coach a accepté des choses que les autres n’ont pas souhaité accepter. Signer six mois avec une option de la sorte donne une indication sur l’avenir du club stéphanois. A ces deux-là, méfiez-vous du cheminot".

