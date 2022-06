ASSE : la venue de Batlles se confirme, la date de son arrivée connue ?

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Comme But! vous l’a fait savoir hier soir en exclusivité, L’Équipe confirme ce midi que la venue de Laurent Batlles pour succéder à Pascal Dupraz est imminente. Reçu mardi, à l'Etrat, par Jean-François Soucasse, l’ancien entraîneur de l’ESTAC serait bel et bien proche de revenir chez les Verts après leur entrevue bénéfique.

Le site du quotidien sportif précise que les négociations sont avancées au point qu’un accord définitif serait sur le point d'être trouvé, avec une officialisation possible sous 24 heures. Si la perspective d’une vente du club n'aurait finalement pas constitué un frein, il resterait néanmoins des détails à régler comme la durée de son contrat (3 ans ?) et les contours de la composition de son staff technique.

Par ailleurs, et L’Équipe confirme là aussi nos informations selon lesquelles l'ancien adjoint de Claude Puel et Pascal Dupraz, Julien Sablé, est plus que jamais sur le départ. Ce dernier a même proposé ses services à un club de Ligue 2 (QRM), pour le moment sans succès.

Bastien Aubert

Rédacteur