ASSE : la victoire à Angers, un pied de nez au projet Puel ?

l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Après trois contre-performances d'affilée en championnat (nul contre Reims à domicile, défaites à Lorient et face à Lens), l'AS Saint-Etienne a grappillé trois points précieux à Angers (1-0) hier après-midi. Grâce à Wahbi Khazri, auteur de l'unique but de la partie sur une superbe frappe de 25 mètres, mais également quelques éléments expérimentés poussés pourtant vers la sortie par le projet jeunes de Claude Puel…

Hamouma de retour contre Monaco

« Khazri a mis les Verts sur orbite, leur permettant même de décrocher la lune, avec cette victoire capitale dans la course au maintien, écrit Bernard Lions dans L’Equipe. Hasard ou coïncidence, Saint-Etienne l’a arrachée avec une ossature plus vraiment désirée en début de saison : Khazri, donc, Trauco, Kolodziejczak, Youssouf, qui a enfin joué à son poste de milieu axial hier, mais aussi Boudebouz et Monnet-Paquet, auteurs d’une bonne entrée en Anjou. En attendant le retour de Hamouma, peut-être vendredi devant Monaco. »

Avec un meilleur équilibre entre jeunes et anciens, l'ASSE se porte mieux. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les deux principales recrues de l'hiver, Pape Cissé et Anthony Modeste, sont des joueurs expérimentés…