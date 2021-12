ASSE : la vraie motivation de Lomakin dévoilée

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Dévoilé dimanche soir après qu'il a assisté au match contre le PSG (1-3), l'intérêt de Sergei Lomakin répondrait à plusieurs logiques. L'une d'entre elles serait purement entrepreneuriale. En effet, l'homme d'affaires russes est propriétaire d'une marque de supermarché, Fix Price, qui compte plus de 4.000 magasins dans toute l'Europe de l'Est. Avec les Verts, il s'offrirait une belle vitrine pour pénétrer le marché hexagonal.

Et il y a presqu'urgence car son grand rival russe, Mere, est en passe d'ouvrir son premier magasin en France, plus précisément en Moselle. Deux autres sont prévus dans les prochains mois. Mere aurait pour objectif de s'implanter dans les Hauts-de-France et en Rhône-Alpes. Il cherche d'ailleurs le meilleur espace pour s'implanter à Lyon. Fix Price a pris du retard pour ce qui est de la France, d'où l'intérêt opportun de son patron, Sergei Lomakin. Avec la locomotive verte, il pourrait espérer reconquérir le terrain perdu face à son concurrent.

Mere, l'enseigne super discount russe va bien ouvrir début 2022 en France : voici où



Le "Lidl" russe qui casse les prix va ouvrir son tout premier magasin en Lorraine fin 2022 avant de s'étendre au reste du payshttps://t.co/lF3UX4C43I via @actufr — Lorraine Actu (@LorraineActu) October 30, 2021