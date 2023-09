ASSE : laborieux mais victorieux... les notes des Verts à Concarneau

LARSONNEUR (6)

Il n'a pas eu grand chose à faire, bien protégé par un bloc bien plus hermétique en 4-3-3 qu'en 3-5-2. Mais quelle parade sur la frappe de Ba qui prenait la direction de sa lucarne (36e) !



APPIAH (5)

Latéral droit, il a rarement été pris à défaut défensivement. Par contre, il ne faut pas lui demander d'attaquer...



BATUBINSIKA (5,5)

Une entame assez délicate, avec un carton jaune (32e) et quelques hésitations. Mais il s'est bien repris et a sorti plusieurs ballons chauds, notamment en contrant une frappe à bout portant (82e).



BRIANCON (5,5)

Il a bien dirigé sa défense, avec son courage habituel. Sérieux et appliqué, face à une attaque bretonne tout de même limitée.



PETROT (5)

Sur son côté gauche, il a bien combiné avec Diarra en première mi-temps. Tout en répondant présent défensivement.

TARDIEU (5)

Devant la défense, en sentinelle, Tardieu a mis du temps à entrer dans son match. Mais il est monté en puissance en deuxième mi-temps, donnant un bon ballon à Fomba (55e). Il manque encore de rythme et de repères mais sa qualité de pied et sa vista devraient bonifier l'équipe.

CAFARO (6), puis CHAMBOST

Cafaro a délivré quelques centres en début de match, pas toujours très précis. Après avoir frappé au dessus (27e) et glissé un bon ballon à Charbonnier (41e), il s'est mué en passeur décisif sur le but de Sissoko, qu'il a remarquablement servi. Remplacé par CHAMBOST.



BOUCHOUARI (6), puis LOBRY

Eteint en première mi-temps, Bouchouari a haussé le ton au retour des vestiaires. Une percée (65e), une frappe trop écrasée (67e) et surtout une super sortie de balle sur le but victorieux de Sissoko. Remplacé par LOBRY.



FOMBA (5), puis MOUEFFEK

Fomba a été présent dans l'entre jeu. Il a gratté des ballons, il a failli marquer sur une frappe déviée (55e) et a bien remisé pour Bouchouari (67e). Il semble s'installer. Remplacé par MOUEFFEK.

DIARRA (5), puis BENTAYG

Avec deux ou trois déboulés, un bon centre pour Charbonnier (12e) et une frappe écrasée (24e), Diarra a été plus en vue en première mi-temps qu'en deuxième. Remplacé par BENTAYG, qui a raté une grosse occasion de doubler la mise sur un caviar de Sissoko (82e).

CHARBONNIER (4), puis SISSOKO

En pointe, Charbonnier, lent et emprunté, est encore apparu loin de son meilleur niveau. Son retour après son opération des croisés est difficile... Remplacé par SISSOKO, qui a trouvé la faille en renard des surfaces, avant de servir Bentayg sur un plateau (82e). Une entrée en jeu décisive pour le Malien et un coaching gagnant pour Batlles!

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Un but d'Ibrahim Sissoko, entré en jeu quelques minutes plus tôt, a permis à l'ASSE de s'imposer assez logiquement face à Concarneau (1-0), à Lorient. Et de deux victoires de rang depuis que Batlles est passé en 4-3-3...