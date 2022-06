ASSE : Labrune promet aux Verts de lourdes sanctions

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

La saison de Ligue 1 a été marquée par les nombreux débordements dans les stades, lors d’OGC Nice-OM par exemple, et plus récemment lors du barrage retour entre l’ASSE et Auxerre à Geoffroy-Guichard fin mai. Après la défaite de Saint-Étienne, des centaines de supporters s’étaient précipités sur la pelouse pour jeter des fumigènes en direction des acteurs. Vincent Labrune, le président de la LFP, est revenu sur ces incidents et promet des actes. « On doit changer de braquet très fortement », a-t-il déclaré lors de l’assemblée générale de la FFF.

« Il faut mettre les criminels où ils doivent être, pas dans les stades »

« À la Ligue on va prendre notre responsabilité, les clubs doivent aussi prendre les leurs et avoir conscience qu'ils doivent nous aider. Cela m'insupporte quand j'entends l'ANS (Association nationale des supporters) dire qu'il y a des bons et des mauvais supporters, des bons et des mauvais ultras. Non. Il y a des supporters et des ultras », continue Vincent Labrune. « J'aime beaucoup la ferveur positive des ultras mais aujourd'hui il y a des criminels dans nos enceintes. On doit les sortir des stades ».

Pour le président de la LFP, il faut réagir. « C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort à Saint-Étienne lors du barrage contre Auxerre. Je ne veux pas connaître un décès dans un stade en tant que président. On veut être la Ligue du développement, pas la Ligue de la guerre dans les stades. J'en appelle à tous, à votre responsabilité. Il faut être courageux et mettre ces criminels où ils doivent être, pas dans les stades ». Maintenant, les supporters de l’ASSE et des autres clubs sont prévenus.

L'#ASSE risque une sanction exemplaire suite aux incidents survenus le 29 mai :



➡️ Interdiction de déplacement pour les supporters à l'extérieur.

➡️ Retrait de points avec sursis.

➡️ Délocalisation des matchs à domicile.



Réponse le 23 juin prochain.

(@Site_Evect) pic.twitter.com/agnphEyoju — 𝗔𝗰𝘁𝘂𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲́ 💚 (@actusainte) June 12, 2022

Pour résumer Vincent Labrune est revenu sur les violents incidents qui se sont déroulés cette saison dans les stades de Ligue 1. Le président de la LFP a pris pour exemple ceux survenus à Geoffroy-Guichard lors du barrage entre l'ASSE et Auxerre et promet des actes.

Adrien Deschepper

Rédacteur