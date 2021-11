ASSE : Larqué balance sur Caiazzo, responsable du ralentissement de la vente

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Attention, les propos qui suivent pour heurter les oreilles les plus sensibles. Surtout celles qui apprécient Bernard Caiazzo. Car pour Jean-Michel Larqué, s'il y a un responsable au fait que l'ASSE n'est toujours pas vendue, c'est bien le président du conseil de surveillance, qui chercherait à obtenir toujours plus, tout en réclamant une place au sein du futur organigramme…

"Il est évident que lui, aujourd’hui, veut faire de l’argent sur la vente, a expliqué le milieu de l'épopée dans Rothen s'enflamme, sur RMC. Non seulement il veut faire de l’argent mais il veut en plus garder des prérogatives. Je pense que Jean-Michel Roussier n’est pas bien vu (par Caiazzo), parce que si son projet l’emporte, Roussier va entrer à la Ligue. Et aux dépens de qui ? De Caiazzo. Il voudrait faire de l’argent et garder le trône. Et pendant ce temps, le club coule. Je pense qu’il y a des torts partagés (avec Roland Romeyer), mais celui qui bloque tout aujourd’hui, c’est Bernard Caïazzo. C’est clair. Il a envie de garder son poste à la Ligue, et continuer de briller là-bas."

"Je peux vous dire que s’il y en a un qui veut vendre (c'est Romeyer)… On lui donne son ticket d’entrée et il s’en va. Après, c’est normal que quelqu’un qui a été président de l’ASSE pendant plus de dix ans ait ensuite un titre honorifique. Même si ça veut tout et rien dire…"