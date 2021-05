ASSE : Larqué encense Puel et a trouvé meilleur que lui dans son onze

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Dans un entretien accordé au Progrès, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne entre 1966 et 1977, Jean-Michel Larqué, désormais consultant pour RMC Sport, n'a pas tarit d'éloges sur l'entraîneur stéphanois, Claude Puel.

"Neyou est plus fort que moi"

Yvan Neyou Credit Photo - Icon Sport

"Le travail de Claude Puel est en train de payer. Ses choix ont parfois été incompris mais il a toujours œuvré dans l’intérêt supérieur du club et en récolte les résultats aujourd’hui. La politique des jeunes, on en voit ses effets sur le long terme. Je suis admiratif qu’ils sortent aussi vite", a confié l'ancien capitaine des Verts, qui a ensuite fait part de son admiration pour Etienne Green et Yvan Neyou. "Etienne Green est un gardien très étonnant, il impressionne. Le petit Neyou me rappelle Salif Keita. Je lui souhaite de parvenir à réaliser une carrière similaire. Il est plus fort que moi car je n’étais ni accrocheur, ni batailleur, ce n’était pas mon ADN."