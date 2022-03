ASSE : Larqué reprend son entreprise de destruction de la direction des Verts

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

On le sait, Jean-Michel Larqué n'apprécie pas du tout Bernard Caiazzo. Il n'est pas non plus spécialement fan de Roland Romeyer mais il reconnait au moins à l'autre propriétaire de l'ASSE sa passion pour le club et son implication. Caiazzo, lui, est vu comme un intrus par la légende stéphanoise, qui n'a pas manqué de dire ce qu'il pensait de lui dans l'interview accordée au Progrès et parue ce jeudi.

"En ce qui concerne la vente, je sais qui a envie de vendre et qui n'a pas envie de vendre. Il y en a un qui cherche des investisseurs et qui veut garder une place pour parader dans les instances. Monsieur Caiazzo veut de l'argent et rester sur son strapontin. Il y en a un qui a mis les mains dans le cambouis. Roland Romeyer a réussi des choses et parfois s'est trompé. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne risquent pas de se tromper. Roland Romeyer a sans doute beaucoup de défauts mais aussi beaucoup de qualités. Il a été au mastic jour et nuit alors que son coéquipier l'a laissé tout seul. Il a tout donné, sa vie, sa santé. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'ASSE. Je veux bien qu'il ait des défauts mais la reconnaissance doit exister."

