ASSE : Aulas, Textor, Barcola... Larqué fracasse l'OL

En temps normal, c'est avec son ancien club, l'AS Saint-Etienne, que Jean-Michel Larqué est sévère. Mais hier soir, dans Rothen S'enflamme, il a fait une exception et s'est concentré sur l'OL. Les Gones réalisent un début de saison catastrophique (1 point sur 9), Laurent Blanc fait des déclarations ambigües sur son avenir alors que John Textor et Jean-Michel Larqué passent leur temps à s'allumer. Pour la légende des Verts, l'OL est dans un état catastrophique et il n'a épargné personne dans son analyse.

"Ils sont nuls"

"Quelles ambitions peut-on avoir quand on a une équipe comme celle qui a été présentée contre l’OGC Nice ? Ils ne peuvent avoir aucune ambition parce qu'il n'y a aucune valeur, aucun talent, il n'y a rien dans cette équipe. La preuve : il n’y a pas que dans les matches officiels qu’elle a été nulle, elle l’a été dans les amicaux ! Ils ne sont pas bons, ils sont nuls. Il n’y a plus d’équipe, plus de joueurs. On ne peut pas avoir d’ambition quand on n'a aucun talent. Barcola, il a les jambes ailleurs, il a une jambe au PSG. Ce club est dans un état lamentable. Le seul qui a une ambition dans ce club, c’est Jean-Michel Aulas et sa seule ambition est de revenir au pouvoir. Cette équipe ne peut avoir aucune ambition. Je ne vais pas demander à un cheval de trait de gagner le prix d’Amérique."

