ASSE : Larsonneur a éteint la guerre des goals

Samedi, au Matmut Atlantique, Gautier Larsonneur nous aura fait trembler quand, sur un dégagement en extension à la 21ème minute, le portier de l'ASSE s'est couché sur la pelouse face à Bordeaux, se plaignant d'une douleur éclair derrière la cuisse. Boubacar Fall est même parti s'échauffer sur le bord du terrain avant que le « miracle » ne se produise et que le nouveau « Robocop vert » ne se relève comme par magie pour finir un match avec la maestria qu'on lui connait.

Bien sûr, on a encore tremblé quand, quelques instants plus tard, on l'a vu rendre le ballon à un Bordelais sur un dégagement mais, en une action, le Breton a rappelé ce qu'il était : un gardien efficace en capacité de rattraper ses bévues. Dilane Bakwa, dont la frappe a été stoppée au pied à la manière d'un gardien de handball, l'a appris à ses dépends. Contre les Girondins, Gautier Larsonneur a écoeuré le jeune stratège aquitain et il est même passé proche d'empêcher l'inévitable ouverture du score d'Aliou Badji, oublié dans la surface en début de seconde période et qui a dû s'y reprendre à deux fois pour tromper la vigilance du mur stéphanois (47e).

Larsonneur « le nouveau Ruffier »... jusqu'à dans l'absence médiatique

Une nouvelle fois, il a grandement contribué à étendre l'invincibilité stéphanoise à cinq matchs de rang, confirmant que l'ASSE avait eu raison de placer une grosse partie de son budget Mercato dans son transfert en provenance de Brest et en payant une compensation à Valenciennes. A un poste qui n'offrait plus aucun gage de sécurité depuis longtemps, Larsonneur a ramené du sérieux en multipliant les performances consistantes depuis qu'il a posé pied sur le sol ligérien.

Meilleur gardien des Verts depuis le départ d'un certain Stéphane Ruffier, Gautier Larsonneur partage avec le Basque sa discrétion médiatique totale depuis son arrivée dans le Forez. Un choix parfaitement assumé, comme il l'avait fait savoir après la victoire contre Pau aux journalistes souhaitant l'interroger. « Je n'ai rien contre vous, mais je préfère parler quand on aura atteint l'objectif», avait-il alors glissé après ce succès. Contrairement à la « Ruff' », il ne s'agit pas spécialement d'une méfiance à l'égard des médias. Davantage d'un choix assumé après avoir connu l'exposition à Brest puis son déclassement jusqu'à sa relance spectaculaire à Valenciennes sous la houlette de l'éternel Jérémie Janot (un Janot dont le savoir-faire dans le Nord avec les gardiens à la relance pose la question de son départ du Forez où il aurait pu briguer un poste plus huppé...).

Dire qu'il était encore plus efficace à Valenciennes...

On peut le dire, la relance du portier de 26 ans est une totale réussite depuis son retour en Ligue 2. Des cinq gardiens utilisés cette saison par l'ASSE (record du club!), le natif de Saint-Renan est d'assez loin le plus efficace comme en atteste l'infographie ci-contre. Pourtant, s'il brille de mille feux chez les Verts depuis son arrivée, rassure dans ses sorties malgré son gabarit ingrat pour le poste (1m81), ses statistiques sont encore perfectibles par rapport à celui qu'il était au VAFC (0,82 but encaissé par match et 3,53 arrêts par partie avec le club hennuyer).