ASSE : Larsonneur a une revanche à prendre sur un Nîmois

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Depuis quelques années maintenant, le padel fait sensation chez les sportifs. Mélange de tennis et de squash, cette discipline a conquis de nombreux amateurs de sports de raquettes mais pas que… Ces derniers temps, de nombreux footballeurs se sont lancés dans le grand bain. C’est le cas du gardien de l’ASSE, Gautier Larsonneur, qui va retrouver un adversaire dans cette discipline lors du choc dans la lutte pour le maintien contre le Nîmes Olympique.

« Hormis le football, Frédéric Bompard (coach du club occitan) a une deuxième grande passion, le padel. (…) Le gardien de but stéphanois et le coach nîmois se sont croisés sur un court quand ils étaient en Bretagne. "C’est un bon joueur", explique l’entraîneur. Mais de l’aveu de Frédéric Bompard, le portier des Verts n’a tout de même pas le niveau des " meilleurs, "peut-on lire dans Objectif Gard.

Aux yeux de l’entraîneur du NO, c’est Anthony Lombardo qui est le plus performant. Pas étonnant, quand on sait que le kiné Nîmois est un tennisman qui a des années de pratique. Malgré tout, il n’est pas sûr que tout ce petit monde évoque ses souvenirs de raquette lundi soir, lors d’une rencontre où l’ASSE à l’occasion de faire le break sur les Crocodiles. », explique le quotidien régional.