ASSE : Larsonneur colle un premier éclat à Dreyer et Green

Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Le président de Valenciennes Eddy Zdziech a clairement fermé la porte à un départ de son gardien pour l’ASSE ce mois-ci. « Il y a eu des contacts entre nous et Saint-Étienne mais il y a déjà quelques jours. Et honnêtement, Gautier n’ira pas à Saint-Étienne et va rester à Valenciennes », a-t-il en effet affirmé dans La Voix du Nord.

En termes d'arrêts, il n'y a pas photo !

Selon nos informations, VA demandait 4 M€ il y a un mois au début des discussions. Un tarif que les Nordistes ont revu à la baisse puisqu'ils demandent 2,5 M€ pour libérer l'ancien brestois. Mais cela reste trop pour les finances vertes. Est-ce que l'ASSE reviendra à la charge ? A voir... Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas photo en termes de performances entre Larsonneur et les gardiens stéphanois Matthieu Dreyer et Etienne Green. Le site de la L2 le démontre avec cette stat : Larsonneur domine le classement des portiers qui ont sauvé le plus de ballons cette saison. Il tourne à 3,53 ballons sauvés par match. Dreyer tourne à 2,33 ballons sauvés par match et Green à 1,5 ballons sauvés par match.