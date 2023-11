ASSE : Larsonneur connaît sa date de retour, plusieurs Verts absents à Auxerre ?

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

La date du retour de Larsonneur fixée

« On en a parlé tous les deux avec Gautier, il valait mieux qu’il rentre un petit peu chez lui pour ne pas qu’il rumine, qu’il retrouve sa famille. Il a de la rééducation à faire là-bas, un protocole à suivre ici, peut-être Clairefontaine après. Il fallait qu’il s'évade un peu parce que c'est dur pour lui et pour nous. Ils ont fixé une reprise au 15 janvier pour Gautier. Il pourrait reprendre le 15 janvier normalement, après la réathlétisation est ce que ce sera plus rapide ? On verra. Ils n’opèrent pas mais il y a une rééducation particulière par rapport à sa blessure qui est très particulière. »

Des nouvelles de Wadji et Batubinsika

« Ils reviendront après le match de Pau je pense. Est-ce que ce sera pour la rencontre à Amiens ou la réception de Guingamp, on ne sait pas encore. » Par ailleurs, deux joueurs dont l’identité n’a pas été révélée sont restés au repos ce matin « parce qu'ils avaient besoin de récupérer. »

Batlles vise un rebond à Auxerre

« L’important, c’est de rebondir. Certains de nos concurrents ont su le faire après un revers. On le sait, ce samedi, il faudra en être capable face à l’une des meilleures équipes du championnat. Auxerre est la meilleure attaque du championnat. C'est une équipe qui met beaucoup d’intensité. Ils vont nous imposer leur jeu dans un stade à guichets fermés où il n’est jamais facile de s’imposer. À nous d’être au niveau. »

