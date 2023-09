Troyes - ASSE : Larsonneur décisif, Moueffek signe le hold-up... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

LARSONNEUR (6)

Peu sollicité lors du dernier match à Concarneau (1-0), le portier stéphanois a cette fois dû multiplier les parades, derrière une défense gruyère. Heureusement qu'il était là !



APPIAH (5)

L'ancien nantais retrouve un niveau plus conforme à son pédigrée depuis quelques journées, après un début de saison très décevant. Mais rien de bien glorieux non plus, les Troyens sont souvent passés par les côtés et il n'a rien apporté offensivement.

BATUBINSIKA (5,5)

Le Congolais a été le meilleur défenseur vert ou en tout cas le moins mauvais, avec plusieurs interventions qui ont annihilé les offensives troyennes. Il a répondu présent.



BRIANCON (5)

Le capitaine des Verts a failli concéder un penalty pour avoir déséquilibré Ilic (11e). Un bon retour peu après (13e), mais il a eu du mal à diriger sa défense, malmenée tout au long de la rencontre. Heureusement que les attaquants de l'ESTAC ont rivalisé de maladresse !

PETROT (4), puis BENTAYG

Latéral gauche, Pétrot a souffert dans son couloir, où Baldé l'a souvent mis en difficulté. Remplacé par BENTAYG.

Avec la complicité de Lemaître !

TARDIEU (4,5)

Pour son retour au stade de l'Aube, le nouveau numéro 5 des Verts n'a pas brillé. Une frappe dans les nuages (84e), du déchet, mais il est à l'origine du but avec son décalage pour Cafaro. Et il est toujours invaincu depuis son arrivée...

CAFARO (5,5)

Ailier droit, Cafaro a longtemps pointé aux abonnés absents avant d'obtenir un coup franc qu'il a mal tiré (74e), puis d'adresser le centre qui a permis à Moueffek de marquer. Décisif !

BOUCHOUARI (4), puis LOBRY

Bouchouari n'a pas su dynamiser le jeu des Verts, contrairement aux matches précédents. En dedans, noyé dans la médiocrité ambiante. Remplacé par LOBRY.

FOMBA (4), puis CHARBONNIER

Fomba enchaîne les titularisations, sans vraiment convaincre. Remplacé dans la foulée d'une frappe dévissée par CHARBONNIER, peu en vue.

DIARRA (4), puis MOUEFFEK

Diarra a à nouveau débuté à gauche, où il s'est montré percutant en première mi-temps tout en affichant ses lacunes à la finition. Transparent au retour des vestiaires et remplacé par MOUEFFEK, venu donner une victoire inespérée d'un coup de tête mal maitrisé par Lemaître.

SISSOKO (4), puis CHAMBOST

Sissoko a retrouvé une place de titulaire sur la pelouse de l'ESTAC. Buteur lors des deux dernières journées, le Malien n'a rien eu à se mettre sous la dent hormis une tête au dessus (18e). Remplacé par CHAMBOST. Dur dur de jouer en pointe dans une équipe aussi improductive...

