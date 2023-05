ASSE : Larsonneur évoque un match qui lui tient à cœur

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Le dernier match de l'ASSE cette saison n'aura aucun enjeu. Les Verts sont sauvés depuis plusieurs journées déjà et même si Laurent Batlles aimerait les voir intégrer la première partie de tableau, une défaite n'aurait pas d'incidence sur leur intersaison ou le prochain exercice. Finalement, seul Gautier Larsonneur sera très motivé face à Valenciennes puisqu'en face, il y aura des joueurs qui étaient encore ses coéquipiers il y a cinq mois. C'est ce qu'il a expliqué en conférence de presse ce mercredi.

"Je suis de tout cœur avec eux"

"C’est un match particulier pour moi, mais j'espère déjà qu'on va faire le job ce week-end à Caen, qu'on ramènera quelque chose de là-bas et j'aurais le temps de me projeter sur Valenciennes et revoir les copains après. J'espère qu'eux aussi feront le job face à Grenoble, c'est tout ce que je leur souhaite. Je suis de tout cœur avec eux, j'ai vécu six mois très agréables là-bas donc je leur souhaite que du bien : à l'ensemble du club, aux supporters et aux gars avec qui je suis encore en lien aujourd'hui ainsi qu'à l'ensemble de l'effectif."

La fiche de Gautier Larsonneur

Pour résumer Ce mercredi en conférence de presse, le gardien de l'ASSE Gautier Larsonneur a été interrogé sur ses retrouvailles avec Valenciennes lors de la dernière journée de Ligue 2. Le gardien a disputé la première partie de saison dans le Nord.

Raphaël Nouet

Rédacteur