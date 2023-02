ASSE : Larsonneur préfère se taire, il explique son choix

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'ASSE a enchaîné contre Pau (2-0) une quatrième victoire consécutive en championnat. La dernière fois que cela lui était arrivé, c'était en 2019, entre avril et mai, avec Jean-Louis Gasset. L'équipe avait alors battu Bordeaux (3-0), Reims (2-0), Toulouse (2-0) et Monaco (3-2), pour décrocher une 4e place en L1 synonyme d'Europe.

« Je n'ai rien contre vous, mais je préfère parler quand on aura atteint l'objectif. »

Avec les défaites de Niort, de Rodez et de Nîmes, et le match nul de Dijon à Valenciennes, l'ASSE compte à présent 7 points d'avance sur le premier relégable (Dijon), elle qui comptait un retard de 7 points sur le premier non relégable il y a tout juste deux mois, fin décembre, après sa défaite à Annecy (2-1). Un redressement spectaculaire auquel Gautier Larsonneur n'est pas étranger puisqu'en huit matches avec lui, les Verts ont réalisé 4 clean sheets. Mais l'ancien valenciennois reste muet depuis son arrivée et il l'a encore été hier soir. « Je n'ai rien contre vous, mais je préfère parler quand on aura atteint l'objectif», a-t-il lancé aux journalistes, à son passage en zone mixte après la victoire des Verts contre Pau (2-0), dans un sourire, mais sans s'arrêter. C'est son choix !