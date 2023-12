ASSE : Larsonneur revient sur son retour anticipé et avertit ses partenaires

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'ASSE n'a plus le choix. Et avec son nouvel entraîneur, Olivier Dall'Oglio, si elle souhaite retrouver l'élite la saison prochaine, elle se doit de reprendre des points après 5 revers consécutifs en Ligue 2 et une pitoyable élimination en Coupe de France contre Nîmes.

"Dans la tête de tout le monde"

Cela commence dès demain avec un déplacement ô combien compliqué sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Face aux médias, ce vendredi, le gardien Gautier Larsonneur a donné la feuille de route à suivre. Notamment pour ses coéquipiers. "Il faut prendre conscience de la situation, oui, mais ça ne doit pas nous inhiber. Un match se joue sur des détails, c'est à nous d'aller les chercher. On a deux matchs importants qui arrivent. Ils sont dans la tête de tout le monde."

Le portier de l'ASSE, longtemps blessé à l'épaule, est également revenu sur les raisons de son retour express. Lui qui était attendu au mois de janvier à l'origine. Propos retranscrits par evect. "C’était la première blessure de ma carrière en tant que joueur. Je n’avais jamais raté un match auparavant, c’était une pilule difficile à avaler. Une fois que j’ai accepté cette blessure, j’ai redoublé d’efforts pour revenir rapidement, j’ai travaillé, j’ai tout mis en oeuvre au quotidien pour être là le plus vite possible. Le terrain me manquait mais il fallait bien soigner cette épaule, c’est le travail qui a fait la différence pour revenir plus vite, je suis resté sérieux. Je n’ai pas d’explications médicales sur ce retour prématuré, certains cicatrisent plus vite que d’autres."

Podcast Men's Up Life