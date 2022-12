ASSE : Laurent Batlles a son plan de relance

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Après dix jours de vacances, les Verts ont repris l'entraînement jeudi dernier, avec une nouvelle tête dans le staff puisque Benjamin Guy remplace Sébastien Sangnier à la préparation physique. Un changement programmé depuis quelques semaines, Nice ayant sollicité Sangnier, que Batlles n'a pas voulu retenir. Cette reprise s'effectue à L'Etrat, le staff ayant décidé de ne pas programmer de stage, et elle se veut plutôt rythmée avec deux séances quotidiennes. Il appartiendra donc à Batlles et au triumvirat composé par Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Loïc Perrin de trouver les solutions pour que l'équipe remonte au classement. Cela va passer par le Mercato, avec les arrivées programmés de plusieurs joueurs à des postes ciblés, notamment celle d'un gardien, mais aussi par les hommes en place.

Il va revoir l'animation collective

L'ASSE, 20e de L2 après 15 joueurs, a sous performé lors de la première partie de saison, et les causes sont multiples. Batlles a d'abord dû composer avec peu de moyens au Mercato, avec des refus (Sissoko, Lefort, etc..), une lenteur dans les négociations, des arrivées tardives, des départs tardifs. Et les contrariétés ne se sont pas arrêtées là, avec une entame difficile à Dijon, une déroute contre Le Havre, des blessures (celle de Briançon notamment), des expulsions (dont celles de Krasso), des méformes (Green et Giraudon en particulier) et des soucis de comportement (Abi, Bile, Sow, Maçon)... Tout cela a sérieusement compliqué la tâche de Batlles, qui a tâtonné tactiquement en se rendant compte qu'il lui était bien difficile de mettre en place son dispositif favori. Ce jeu de possession, ambitieux, a permis à l'équipe de livrer quelques prestations intéressantes au niveau du jeu, notamment lors de ses victoires contre Bastia et Bordeaux, mais l'équipe s'est avérée bien trop fragile défensivement pour pouvoir enchaîner les résultats. La priorité de Batlles est évidemment de trouver les solutions pour que l'ASSE encaisse moins de buts, de trouver un meilleur équilibre.

Trois matches amicaux au programme

En attendant le Mercato, cela passe forcément par le collectif. Le technicien l'a bien compris : il doit faire en sorte que son équipe soit meilleure sans le ballon. Et pour que la défense soit mieux protégée, ses efforts se concentrent sur l'animation collective. L'absence d'un vrai numéro 6 est problématique, mais pour compenser, la réponse doit venir du collectif. C'est tout le travail que le staff essaie de mettre en place depuis la reprise. Les Verts vont disputer trois matches de préparation avant la reprise du championnat le 26 décembre à Annecy. Vendredi, à L'Etrat, à huis clos, ils affronteront Grenoble. Mercredi prochain, ils retrouveront l'AC Ajaccio de Romain Hamouma, à Mallemort, dans les Bouches du Rhône. Avant de jouer contre Troyes à Besançon, le samedi 17 décembre.