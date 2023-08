ASSE : Laurent Batlles avait prédit la tactique de Grenoble

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après une défaite par le plus petit des scores (0-1), Laurent Batlles est revenu sur sa prédiction du jeu de Grenoble, qu'il avait dévoilée en conférence de presse jeudi dernier.

"Une équipe difficile à manœuvrer avec un bloc assez resserré"

Laurent Batlles avait déclaré avoir anticipé le plan de jeu que Grenoble allait mettre en place à Geoffroy-Guichard : "C'est un adversaire qui, à l'exception du dernier match de préparation (défaite 3-1 face à Rodez), n'a connu que des victoires. C'est toujours une équipe difficile à manœuvrer avec un bloc assez resserré. Vincent (Hognon) est un entraîneur qui travaille énormément sur les aspects tactiques et les transitions. Ils ont recruté des joueurs puissants et rapides en attaque, donc on savait à quoi nous attendre."

Le coach de l'ASSE s'est montré lucide en conférence de presse après le match : "Je m'attendais à ce genre de match de la part de Grenoble, avec un bloc assez bas, une équipe qui sait bien défendre et des qualités dans les transitions, comme l'année précédente. Ils ont des joueurs rapides, comme le jeune Bamba qui est entré en fin de partie. C'est une équipe qui jouera de cette manière toute la saison, elle n'encaissera pas beaucoup de buts, parfois ça fonctionnera, parfois non. Ils ont réussi à mettre en place leur plan ce soir." L'ASSE a entamé cette nouvelle saison par une défaite, d'autant plus frustrante...

