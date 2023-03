ASSE : Laurent Batlles chasse un record de Jean-Louis Gasset

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Si la série de succès consécutifs de l'ASSE s'est arrêté à quatre cette saison, les Verts restent quand même sur sept rencontres de rang sans connaître la défaite depuis le déplacement à Furiani le 31 janvier dernier (0-2). Actuellement dans une bonne période sur le banc de Saint-Etienne, Laurent Batlles s'attaque désormais au record de Jean-Louis Gasset.

Comme le rapporte le site EVECT, l'actuel sélectionneur de la Côte d'Ivoire avait enchaîné une série de 13 matchs sans défaite lors de la spectaculaire remontée au classement des Verts sur la saison 2017-18.

Encore six matchs à tenir...

Si elle veut atteindre cette marque, l'ASSE de Laurent Batlles va devoir rester invincible en avril et sur le premier match de mai contre Niort, le Paris FC, Grenoble, Metz, Rodez et donc Guingamp. Difficile mais pas impossible pour Sainté, en plein renouveau depuis le Mercato.

Depuis que la Ligue 2 a repris le 26 décembre, l'ASSE est au sixième rang des équipes qui ont pris le plus de points (22 sur 36 possibles), à seulement trois unités du Havre et à cinq du tandem Metz – Bastia (27 points sur 36), le plus efficace de la deuxième partie de saison.