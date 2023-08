ASSE : Batlles annonce quelques pépins, reste évasif sur Nkounkou et justifie la vente de Sow

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le point santé

« Mathieu Cafaro s’est blessé au cou hier, il n’y avait rien de grave sur les premiers examens qu’il a fait, il ne s’est pas entrainé ce matin. Comme vous avez pu le voir, certains joueurs malades la semaine dernière sont sortis pour s’entrainer mais on ne sait pas où ils en sont. On individualise le travail pour chacun. On prendra une décision sur la disponibilité d’Anthony Briançon, Louis Mouton et Maxence Rivera ».

L'épidémie de gastro a fait mal à Briançon

« Je dirais que nous avons eu entre huit et dix joueurs de touchés. Anthony Briançon par exemple a perdu six kilos, il en a repris deux. Ça touche la corpulence et la résistance des joueurs ».

Sur le dossier Nkounkou

« Nous avons énormément échangé tous les deux. Sera-t-il présent ce samedi ? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à vous donner ».

« Sow a décidé de s'en aller »

Sur le départ de Sow

« C'est lui qui a décidé de s'en aller. Il nous en a fait la demande en fin de saison dernière. Le projet ne l'intéressait pas. Il ne voulait plus jouer en Ligue 2. On a respecté son choix ».

Sur la possibilité de recruter un défenseur central

« On a cinq joueurs. Mika (Nadé) n'est pas parti. Et on a Owusu derrière avec la possibilité de repositionner Thomas Monconduit. Mais six joueurs pour trois postes, ce serait intéressant. Il faudra peut-être se renforcer dans ce domaine là. La priorité à un joueur de côté ? (sourire) Vous vous en doutez bien... »

Sur un possible changement de système

« Il faut trouver un équilibre par rapport à l'effectif que l'on a en sachant que des chantiers sont en cours. Je me suis posé la question d'un changement de système avant Grenoble. Mais un changement aurait impliqué le repositionnement de deux ou trois joueurs. Cette réflexion est toujours en cours pour Rodez ».

Sur les choses à corriger

« A Rodez, il faut qu'on lance notre championnat. On a des choses à améliorer. Contre Grenoble, le bloc n'a pas été assez compact. Surtout en première mi-temps. Les lignes étaient trop étirées. Et il faudra être plus juste devant le but... »

(avec Laurent Hess, à L'Etrat)

