ASSE : Laurent Batlles est en train de réussir son pari avec un prêté des Verts

Envoyé en prêt au Puy (National 1) afin qu'il s'aguerisse, Maxence Rivera (20 ans) n'est sans doute pas le prêté de l'ASSE dont on parle le plus mais il est assurément celui qui glane le plus de temps de jeu.

Vendredi, face à Orléans, l'ailier stéphanois – qui désire s'imposer dans son club de cœur à son retour – a marqué les esprits comme en atteste la compilation de son match partagé par l'excellent compte Twitter Green Prospect :

Maxence #Rivera contre Orléans ?

Le milieu de terrain stéphanois continue d'acquérir du temps de jeu au Puy. Il a livré vendredi soir sa meilleure prestation sous le maillot ponot. Véritable couteau suisse il a été sur tous les fronts. Super match ?￰゚ムヘpic.twitter.com/PfyMDSCl2a — Green Prospect (@green_prospect) December 3, 2022

Pas encore décisif, Rivera a bien repris confiance en N1

S'il n'a toujours pas marqué en dix apparitions avec le maillot des Ponots et que sa dernière passe décisive remonte au 9 septembre dernier sur la pelouse du Stade Briochin (0-1), le natif de Vénissieux gagne en confiance... Et ça, c'est tout bénéf' pour les Verts !

Pour rappel, Maxence Rivera est encore sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2024. En espérant que ce prêt au Puy lui permettra de revenir complètement regonflé dans le Forez et marcher sur les traces d'un certain Jean-Philippe Krasso.