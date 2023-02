ASSE : Laurent Batlles loue le comportement de ces joueurs après la victoire à Dijon

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L’ASSE vient de remporter sa quatrième victoire de l’année 2023 en six matchs disputés. Les Verts quittent la zone de relégation après leur succès contre Dijon (2-0). Après la rencontre, l’entraîneur de l’ASSE, Laurent Batlles s’est exprimé sur les raisons du renouveau de son équipe en ce début d’année.

Au micro de Bein Sport, il fait l’éloge de ses joueurs : « Les joueurs ont pris conscience de la situation dans laquelle le club était. Ils ont pris conscience qu’il fallait plus d’efforts pour gagner les matchs. On est à l’écoute des deux côtés donc ça fait avancer les choses. Maintenant, il ne faut pas s’enflammer et continuer à travailler pour redonner du plaisir aux gens. »