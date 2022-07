ASSE : Laurent Batlles n’épargne déjà pas ses joueurs

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

À partir d’aujourd’hui et jusqu'à vendredi, les joueurs de l'ASSE seront en stage de préparation à La Plagne. Pour ce petit séjour, Laurent Batlles a retenu un groupe de 28 joueurs dont ne fait pas partie le jeune gardien sénégalais, Boubacar Fall (21 ans), et le jeune attaquant français, Yanis Lhéry (19 ans).

Après le stage, l’ASSE retrouvera néanmoins trois renforts bienvenus à l’Etrat : Adil Aouchiche, Denis Bouanga et Lucas Gourna, toujours en vacances et qui retrouveront leurs partenaires le 11 juillet.

D’ici là, les Verts partiront donc en altitude et vont investir un hôtel quatre étoiles entièrement privatisé. Selon Le Progrès, cet établissement s’est plié à des exigences du staff stéphanois, comme la transformation des jacuzzis en bains froids pour la récupération ou encore un buffet adapté aux exigences des sportifs professionnels.

Ce luxe apparent ne doit pas faire oublier aux Verts pourquoi ils viennent à La Plagne, où Batlles ne les ménagera pas. Le quotidien régional précise qu’ils effectueront leur premier entraînement ce mardi à 17h. Les séances seront doublées (10h et 17h) le mercredi et jeudi, avant un départ le vendredi dans la foulée de l’ultime entraînement le matin. »

