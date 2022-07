ASSE : Laurent Batlles rappelle une douloureuse vérité à ses joueurs

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Première défaite mais lourde défaite de l'ASSE dans sa campagne de préparation estivale. C'était aujourd'hui, face à une Ligue 1, le SCO d'Angers, avec un revers 4-1 et trois buts encaissés dans les dix dernières minutes alors que les verts avaient eu bon nombre d'occasions de prendre l'avantage.

Au terme de la rencontre, le technicien stéphanois, Laurent Batlles, est revenu sur cette fin de match. Et sur ce qui l'a contrarié.

"Je suis embêté par le score final car il ne reflète pas la physionomie de la rencontre. J’ai vu une belle équipe pendant une heure et quart. En termes de jeu, d’occasions, j’ai vu beaucoup de choses positives mais sur la fin du match, ce n’est pas normal qu’on lâche comme ça. Le score est difficile à accepter mais il montre aussi qu’il faut qu’on hausse notre niveau sur 90 minutes. Cet après-midi, on a mis une équipe de Ligue 1 Uber Eats en difficulté mais je reste déçu du résultat car on ne mérite pas ça. On doit être plus performants offensivement. On peut, on doit être à 2 ou 3-1, mais ça se termine sur un 1-4. Il ne faut pas réitérer ça."