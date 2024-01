ASSE - Laval : Dall’Oglio met un petit taquet à Maçon

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

La rentrée de l’ASSE n’a pas rassuré grand-monde hier à Geoffroy-Guichard. Les Verts ont en effet affiché un triste visage contre Laval (0-0) et ratent une nouvelle occasion de se rapprocher des places de tête en Ligue 2. Passablement agacé par la prestation de ses joueurs, Olivier Dall’Oglio a toutefois connu une petite satisfaction : le retour d’Yvann Maçon (25 ans).

« Il ne doit plus faire cette erreur »

« Je ne pensais pas qu'il ferait tout le match, c'est une satisfaction », a reconnu le coach de l’ASSE après la rencontre en lui adressant toutefois un petit reproche. Il a été solide, commis une erreur qui aurait pu nous coûter mais il sait, et moi aussi, où il doit travailler. On était prévenus, Laval marque souvent avec des joueurs lancés au second poteau. Il ne doit plus faire cette erreur. »

💬 Olivier Dall'Oglio après #ASSELAVAL (0-0)



"Je ne peux pas être satisfait de ce résultat, les joueurs non plus, pas plus que le public. Si on veut être ambitieux, il faudra plus." — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 13, 2024

