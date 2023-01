ASSE - Laval en direct : le live du match

EN DIRECT

Ce mardi soir (20h45, sur Prime Vidéo et la chaîne L'Equipe), l'ASSE reçoit Laval à Geoffroy-Guichard dans l'un des matchs de la peur de cette 18e journée de Ligue 2. Un match que vous pourrez suivre en direct et en live-texte sur notre site But ! Football Club.