ASSE : Le 11 des joueurs en activité formés à L'Etrat a vraiment de la gueule !

Jessy MOULIN

Devenu titulaire cette saison, Ruffier étant en disgrâce aux yeux de Puel, Moulin n'avait guère de concurrents pour garder les buts de cette équipe. Mais attention, la relève pourrait bien être à L'Etrat aussi avec Stefan Bajic...

Wesley FOFANA

Plus gros transfert de l'histoire de l'ASSE, Fofana brille à Leicester, actuel leader de Premier League. Et vu son potentiel, il pourrait bien aller encore plus haut. Très très très haut...

William SALIBA

Arteta ne le calcule pas à Arsenal. Pourtant, quel attaquant de L1 peut se vanter de l'avoir passé ? Un retour au bercail, en prêt, pourrait bien se concétiser en janvier pour l'excellent Saliba si sa situation n'évoluait pas.



Kurt ZOUMA

Parti très jeune du Forez, lui aussi, Zouma est devenu international. Pilier de la défense de Chelsea cette saison, il fait figure de 3e option aujourd'hui chez les Bleus de Deschamps derrière le duo Varane-Kimpembe.



Ruben AGUILAR

Arrivé en post formation, Aguilar aussi est devenu international, il y a quelques jours. Qui l'aurait imaginé à son époque stéphanoise, alors qu'il n'avait jamais eu sa chance chez les Verts où il ne sera resté que deux ans ? Un joli gâchis parmi tant d'autres... Préféré à Pierre-Gabriel dans notre équipe type.



Josuha GUILAVOGUI

Parti (le cœur gros) à l'Atlético, Guilavogui est passé par les Bleus lui aussi. Capitaine à Wolfsburg, il a gardé le cœur vert, et de nombreuses attaches à Sainté. Le plus Stéphanois des Varois avec Bafé Gomis.

Mahdi CAMARA

Puel a fait de Camara un titulaire et à 22 ans, le Martégal, vaillant soldat, a encore une bonne marge de progression. A l'instar de Moueffek (19 ans) et Gourna-Douath (17 ans), d'ailleurs... Et d'Habib Maïga, qui s'impose à Metz et en sélection ivoirienne.



Faouzi GHOULAM

Le temps passe... Enfant de Montreynaud, benjamin d'une grande fratrie, Ghoulam aura 30 ans en février. Depuis son départ, il s'est imposé à Naples et est devenu un taulier de la sélection algérienne, avant d'être freiné dans son ascension par une opération des croisés il y a deux ans. Toujours pas remplacé chez les Verts, qui enchaîne les flops à son poste depuis qu'il s'est envolé...

Jonathan BAMBA

Les Verts l'ont prêté à Saint-Trond, au Paris FC et à Angers avant de se rendre compte que « Jo » Bamba avait du ballon plein les pieds. Et du coup, l'international Espoirs est parti libre à Lille où il réalise un début de saison canon. Après l'heure, c'est plus l'heure !

Bafé GOMIS

35 ans et toujours aussi efficace Bafé ! Le Toulonnais continue d'enfiler les buts en Arabie saoudite, à Al-Hilal, club dans lequel il évolue depuis 2018. 66 buts en 82 matches depuis son arrivée ! Vainqueur de la Ligue des champions d'Asie en novembre dernier, Gomis a remporté son premier titre de Champion d'Arabie saoudite. Et il a eu un rôle important : avec 27 buts inscrits, il a fini deuxième meilleur buteur du championnat.

Allan SAINT-MAXIMIN

Dribbleur hors pair, le feu follet avait quitté l'ASSE avant ses 20 ans, sacrifié comme tant d'autres pour renflouer les caisses du club. Aujourd'hui à Newcastle, qui l'a prolongé jusqu'en 2026 cet été, à 23 ans.