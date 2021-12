ASSE : le 16e de finale de Coupe de France est délocalisé

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

On pouvait s'y attendre, c'est désormais officiel. En effet, le club de Jura Sud, qui évolue en N2 et qui est tombé au tirage au sort sur l'ASSE, ne pourra accueillir les Verts dans son stade habituel. La capacité du stade ne le permet pas et le règlement de la FFF l'interdit.

Résultats, et après tractations entre les deux clubs, le match, qui aura lieu le dimanche 2 janvier à 18 heures 30, se déroulera au stade de Bram de Louhans. Pour rappel, et les supporters des Verts ne l'ont pas oublié, Jura Sud a déjà éliminé l'ASSE au cours de son histoire. C'était en 1998.

