ASSE : le barrage contre Auxerre masque une triste réalité

Sur le site de supporters, Poteaux Carrés, avant le match nul à Nantes (1-1), Jérôme Alonzo avait évoqué la possible relégation de l'ASSE. « Cette descente, ce serait celle d'un club qui galère depuis 3-4 ans. La politique sportive, économique et humaine de l'ASSE est lunaire par moment. Depuis l'affaire Ruffier, le club y allait tout droit. A force de jouer avec la queue du diable, forcément il t'arrive cela... » Pessimiste Alonzo. Et il y avait de quoi. Mais l'ASSE a repris sa 18e place et son avenir se jouera contre Auxerre, en barrages. Un miracle vu sa saison. Avec 32 points, l'ASSE est en effet selon Opta le plus faible 18e de l'histoire de la L1, ex aequo avec Martigues en 1993-1994 et Le Mans en 2009-2010...

La pire équipe depuis la remontée

Avec 32 points, l'ASSE a réalisé sa plus mauvaise saison depuis sa remontée en 2004. Avec 20 défaites, elle a égalé son record de la saison 2008-09. Avec 7 victoires, elle a remporté quatre matches de moins qu'en 2008-08 (11 victoires, sa pire saison jusqu'ici en terme de victoires), et une de moins qu'en 2019-20 lorsque la saison avait été arrêtée à cause du Covid. Enfin, avec 77 buts encaissés, l'ASSE a largement battu son plus mauvais total, qui datait de 2008-09 (56 buts encaissés)...

Laurent HESS

Rédacteur