ASSE : le beau geste financier des Verts à Angers

L'ASSE garde de bonnes relations avec les clubs de Ligue 1 et notamment Angers. Le SCO avait tendu la main à l'ASSE avec un beau geste en prenant en charge le déplacement des Stéphanois en avion pour le dernier match de préparation qui opposera les deux équipes ce week-end. Les Verts ont également fait preuve de générosité envers leur hôte puisque le club a décidé, en remerciement, de laisser l'intégralité des recettes du match aux Angevins.

Dernière ligne droite pour l'ASSE

Pour Sainté il s'agira du dernier match de préparation avant d'entamer une nouvelle page de son histoire avec le début de sa saison en Ligue 2 samedi 30 juillet à Dijon. Ce match à Angers ne renflouera pas les caisses des dirigeants stéphanois mais il aura certainement le mérite de pouvoir mettre à l'épreuve une équipe qui se rapproche de plus en plus d'un 11 type, et sûrement d'entrevoir les nouvelles recrues de la semaine Mathieu Cafaro et Victor Lobry