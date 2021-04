ASSE : le brassard pour Mahdi Camara, un one shot de Puel ou pas ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Il a le profil pour être le capitaine de demain

« J'aime bien Mahdi Camara, depuis longtemps. C'est à mon sens un joueur fiable, un joueur de devoir, toujours dans l'esprit, qui incarne bien les valeurs de courage et d'abnégation chères à l'ASSE, d'humilité aussi. Depuis l'arrivée de Claude Puel, le Martégal est titulaire et il prend du galon, encore plus avec ce brassard que Puel lui a confié à Angers, avec une victoire à la clé. Moulin était pourtant là, mais il faut croire que Puel considérait qu'il fallait changer des choses. C'est le message qu'il a envoyé en désignant Camara capitaine, un message fort. Aujourd'hui, Camara incarne certainement mieux l'ASSE de demain que Moulin, mais a-t-il vraiment l'étoffe d'un capitaine ? Perso, je le vois plus comme un soldat. Un bon soldat, vaillant, toujours prêt à aller au combat. Mais dans l'effectif actuel, il a quand même de bons arguments à faire valoir. A 22 ans, il n'est plus un débutant, avec ses 52 matches en Vert (5 buts). Et on parle là d'un garçon formé au bon grain de L'Etrat, qui est apprécié de tous ses coéquipiers et de tout le monde au club, avec sa gentillesse, son sourire et son dévouement à la cause verte. D'un garçon qui a la tête sur les épaules et qui ne manque pas de caractère.»

Laurent HESS

Lui confier le brassard me semble un peu prématuré

« Si, du fait des absences de Mathieu Debuchy (suspendu) et Romain Hamouma (blessé), je peux comprendre que Claude Puel cherche un nouveau relai et prépare l'avenir avec la promotion d'un jeune, je suis quand même surpris du choix de donner le brassard à Mahdi Camara quand des leaders chevronnés de vestiaire (Moulin, Khazri) sont sur le pré.

Je ne discute pas que Mahdi Camara soit un joueur indispensable au onze stéphanois dans l'esprit de Claude Puel. Depuis plus d'un an maintenant, le Martégal a su se rendre indispensable. Il est le stabilisateur des Verts au milieu et le « bon soldat » prêt à se sacrifier pour dépanner à des postes parfois surprenant (latéral droit). Mais a-t-il vraiment ce leadership naturel ?

Bien sûr, Mahdi Camara n'est plus tout à fait un jeune du haut de ses 22 ans. Cela va bientôt faire trois ans qu'il fréquente régulièrement le groupe professionnel (même s'il ne joue vraiment que depuis un an et demi). Mais, avec 52 matches seulement joués à l'ASSE, a-t-il la légitimité de porter aussi vite le brassard ? Même Loïc Perrin, qui avait pourtant un caractère similaire (calme, posé, positif) et qui était un enfant du cru, a mis quatre saisons avant d'accéder au brassard. Je trouve que la promotion est un peu rapide... »

Alexandre CORBOZ

Avec une moyenne d'âge de 25 ans et 49 jours #ASSE https://t.co/pN6Yul9BD0 — Envertetcontretous (@Site_Evect) March 29, 2021