ASSE : le candidat idéal au rachat du club déjà hors-jeu ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Le projet de vente de l’ASSE occupe toujours autant les esprits cette semaine. Après les dernières révélations du week-end, notamment sur la surface financière à posséder pour racheter le club forézien, Luc Dayan a été interrogé sur ce dossier sensible.

Si celui qui a sauvé en son temps le LOSC et le RC Lens ne porte pas spécialement Bernard Caiazzo dans son cœur, il semble apprécier Alexandre Bompard. L’homme d’affaires a été cité comme possible candidat au rachat de l’ASSE mais Dayan ne croit pas en son possible intérêt même s’il n’est sûr de rien.

« Je ne pense pas qu'il mette un centime dans le football »

« Je ne pense pas qu'il mette un centime dans le football mais j'ai perdu le contact avec lui depuis longtemps, a-t-il estimé chez Poteaux Carrés. Il aime Saint-Etienne comme son père mais Alexandre a bien analysé le modèle du foot actuel et il s'était dit que tant qu'on aurait pas bloqué les salaires et les transferts, c'est un écosystème à risque. Il peut y penser, il a fait fortune aujourd'hui. Il peut aussi avoir envie de se faire plaisir un peu comme Pinault à Rennes. S'il perd de l'argent, il s'en fiche parce qu'il est milliardaire, il essaie d'être performant, de limiter la casse. Alexandre a gagné beaucoup de sous depuis plusieurs années, donc peut-être qu'il peut prendre le risque de récupérer Saint-Etienne. Il faudrait lui poser la question. »