ASSE : le Chaudron a fait halluciner une légende de l'AS Monaco

Dimanche, Geoffroy-Guichard a poussé les siens comme rarement cette saison pour arracher un point à Strasbourg (2-2), pourtant 4e de Ligue 1. Les Verts, Pascal Dupraz et même les Alsaciens ont été impressionnés par la ferveur des supporters stéphanois, ragaillardis par la spectaculaire remontée au classement de leur équipe. Ce même dimanche, une légende de l'AS Monaco avait déclaré sa flamme au Chaudron. Jean Petit, qui a fait toute sa carrière de joueur en Principauté (1969-82) avant d'être entraîneur-adjoint puis dans l'encadrement, a été interrogé par L'Equipe sur son stade préféré en Ligue 1.

"A Louis-II, je suis à la maison et je connais presque tous les spectateurs (rires). Après, Geoffroy-Guichard. Quand tu entrais dans le stade, ça prenait aux tripes. Tu étais dans l'euphorie, ce n'est pas étonnant que les Stéphanois aient fait des remontadas. Ils étaient comme drogués. Moi, ça m'est arrivé comme visiteur. Une fois, on engage, je frappe du rond central et j'ai failli lober Curkovic. Un truc de fou, alors que je n'avais pas une grosse frappe !" Un sentiment partagé par de nombreux visiteurs du Chaudron, qui prouve que ce stade a vraiment quelque chose de spécial...