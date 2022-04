ASSE : le Chaudron a marqué un coach emblématique de Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ancien coach globe-trotter de Ligue 1 (Cannes, Toulouse, Guingamp, Sochaux, PSG, Rennes et Monaco), Guy Lacombe (66 ans) a évoqué ses souvenirs dans les colonnes du Télégramme. S'il a beaucoup baroudé, celui que l'on surnommait « moustache » dans ses années parisiennes n'a pas oublié sa visite à Geoffroy-Guichard en demi-finale de Coupe de la Ligue.

« Le stade le plus chaud dans lequel j'ai évolué ? À Saint-Étienne, en demi-finale de Coupe de la Ligue avec Sochaux, j’ai ressenti le tremblement du stade sous mes pieds. Le mur jaune de Dortmund, aussi, ce n’est pas une légende, il attire le football. Le clasico avec Paris contre Marseille en finale de Coupe de France, c’était beau ! Rennes-Guingamp, avec un Stade de France en rouge et noir, c’est pas mal non plus », a raconté l'intéressé.

Sympa comme compliment pour le Chaudron ...

Alexandre Corboz

Rédacteur