ASSE : le chiffre sidérant qui va faire mal au peuple vert

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Pas encore une certitude. Mais une réelle menace qui préoccupe déjà les supporters de l'ASSE. Alors que les Verts ne mettent pas un pied devant l'autre, et que se profile un duel en barrage en fin de saison, il est probable que des milliers de supporters soient privés de cette rencontre au stade Geoffroy-Guichard. En cause, comme vous le savez sans doute, le 30e anniversaire des Green Angels, samedi dernier contre Monaco, qui a occasionné des dizaines de fumigènes allumés et même l'arrêt de la rencontre.

Ce lundi, les dirigeants passeront devant la commission de discipline. Et en attendant le verdict, huis clos total ou partiel, le quotidien Le Progrès donne ce jour un chiffre ahurissant. Qui montre à quel point les stadiers et les CRS ne font pas leur travail dans le chaudron.

Extrait : "En tout, ce serait près de 800 fumigènes, feux d’artifices et boite à fumée qui ont été introduits dans la tribune sud. Faille dans le deuxième barrage de palpation exercé par les CRS qui avaient repoussé une première intrusion des GA à coups de lacrymo ? Volonté du club de fermer les yeux, alors que les dirigeants ont été étonnamment discrets samedi soir, pour ne pas envenimer des relations déjà compliquées avec une partie de ses fans ?"

Pour résumer Samedi dernier, et comme souvent au stade Geoffroy-Guichard, le spectacle n'était pas sur la pelouse mais dans les tribunes. Les Green Angels, qui fêtaient leur trentième anniversaire, ont allumé un grand nombre de fumigènes.

Benjamin Danet

Rédacteur