ASSE : le chouchou de Batlles dans le vestiaire est connu

Plutôt dur avec ses joueurs depuis le début de la saison, ce qui est normal au vu des résultats, Laurent Batlles a pourtant des joueurs sur lesquels il compte un peu plus que les autres. On pense notamment à Anthony Briançon, à qui il a confié le brassard et dont il a fait son pilier défensif, en lieu et place d'un Jimmy Giraudon qu'il avait connu à Troyes et à qui il voulait confier ce rôle. Mais son vrai chouchou, c'est Jean-Philippe Krasso...

Un temps de jeu largement plus important que les autres

Depuis le début de la saison, aucun Vert n'a joué plus que l'attaquant ivoirien (2.176 minutes). Le deuxième, Briançon, a quasiment trois matches de moins au compteur (1.821). Lobry (1.769), Bouchouari (1.719) et Pétrot (1.709) complètent le Top 5. Meilleur buteur et meilleur passeur de l'ASSE, Krasso justifie totalement le fait que Batlles lui fasse systématiquement confiance qu'il n'est pas suspendu.