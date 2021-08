ASSE : le chouchou de Romeyer focalisé à 100% sur le rachat du club

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si la vente de l'ASSE est encore loin d'être actée, cela n'empêche pas certaines tendances de se dessiner du côté de l'Etrat. Alors que Bernard Caïazzo souhaite un investisseur avec les reins solides quitte à le faire venir de l'étranger, Roland Romeyer espère de son côté voir le « local » Olivier Markarian tirer son épingle du jeu au travers d'une offre suffisante.

Markarian s'est séparé de sa société Markal

Passionné des Verts et ancien membre du Kop Nord, Olivier Markarian fait de son côté tout son possible pour racheter l'ASSE... Et ce malgré le scepticisme de Bernard Caïazzo à son sujet. Comme révélé par le Dauphiné, l'homme d'affaires a notamment vendu en juillet dernier sa société Markal au fondateur du groupe Organic Lionel Wolberg. Un acte qui peut être perçu comme une volonté de sa part de se consacrer à 100% à monter son projet de rachat des Verts.

Cette semaine, L'Equipe faisait avoir qu'Olivier Markarian était parvenu à lever entre 30 et 40 M€ d'un tour de table d'acteurs locaux et avait également obtenu une lettre d'intention d'une entité bancaire luxembourgeoise pour compléter les 100 M€ nécessaires au ticket d'entrée imposé par la banque d'affaires KPMG pour la « data room » de l'ASSE. Toutefois, et selon nos informations, Markarian n'y a toujours pas entré. En effet, l'argent doit d'abord être placé sur un compte bloqué pour que cette première étape soit validée...