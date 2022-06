ASSE - INFO BUT! : le clan Blitzer refroidi par sa visite à l'Etrat

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Près d'un mois après sa relégation en Ligue 2 suite à sa défaite aux tirs au but contre l'AJ Auxerre en barrages, la vente de l'ASSE n'est toujours pas validée. Promise au groupe américain Blackstone Group de David Blitzer, qui est entré en négociations exclusives, elle freinerait même sérieusement... Selon nos informations, la visite de la délégation américaine à l'Etrat la semaine dernière ne s'est en effet pas très bien passée.

Les membres de la garde rapprochée de l'Américain présents à Saint-Etienne, repartis avec de nombreux documents, auraient été déçus par ce rendez-vous, notamment par l'accueil qui leur a été réservé. Les derniers échos font état de divergences entre les deux parties et donc d'un refroidissement d'un dossier que beaucoup annonçaient sur la voie royale. Pour rappel, l'ASSE est à nouveau officiellement en vente depuis seize mois et plusieurs candidats au rachat se sont déjà cassés les dents sur les divergences de vue des deux principaux actionnaires du club...

