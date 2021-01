ASSE : le clan Puel émet des doutes sur son avenir, son projet pourrait être raccourci !

Un tremblement de terre a agité l’ASSE la semaine dernière. Le licenciement attendu de Stéphane Ruffier n’était finalement presque rien devant le départ inopiné de Xavier Thuilot. L’ancien homme fort du RC Lens s’est en effet entendu avec sa direction pour quitter les Verts à l’amiable. Se pose du même coup la question de l’avenir de Claude Puel, avec qui il est très lié et collaborait pour guider le projet sportif du club ligérien sur le moyen terme.

Chez l’intéressé, le signal d’alerte serait tiré à en croire Le Progrès du jour. Selon un proche du Castrais, si le château ne s’écroule pas, les cartes pourraient quand même être rebattues dès la fin de la saison. « Il n’a pas apprécié la tournure des événements et pourrait être amené à réfléchir sur son cas personnel à l’ASSE », témoigne-t-il dans le quotidien régional.

« Probable que son projet sur 3 ans n’aille pas à son terme »

« À l’Étrat, on continue de penser avec force qu’il est l’homme de la situation et que ses prérogatives sportives restent inchangées, explique RMC Sport. Son rôle sera cantonné désormais au sportif. Indubitablement, il se retrouve isolé par le départ de Thuilot mais il sait qu’abandonner le navire dans la situation actuelle ne servirait personne et sûrement pas son image. Puel reste donc l'entraîneur des Verts, mais il est probable que son projet sur trois ans à Saint-Etienne n’aille pas à son terme. »