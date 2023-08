ASSE : le club a pris très cher après les incidents à Rodez

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Le 12 août, une bagarre entre Magic Fans et Green Angels à Rodez avait provoqué un report de 55 minutes du match entre le RAF et l'ASSE. Devant la gravité des faits, la commission de discipline de la LFP avait décidé de placer le dossier en instruction. La sanction est tombée ce mercredi soir et elle fait très mal aux Verts !

Un point de retrait avec sursis

Les deux kops de Geoffroy-Guichard seront fermés pour les deux prochaines rencontres. Les parties face à Dunkerque le 26 septembre et Ajaccio le 7 octobre se disputeront donc sans ultras derrière les buts. Par ailleurs, l'ASSE a écopé d'un point de pénalité avec sursis. Déjà mal en points au classement, les hommes de Batlles pourraient donc voir leur cas s'aggraver en cas de nouveau dérapage de leurs supporters !

La commission de discipline s'est réunie ce mercredi soir 👇 #ASSE https://t.co/xbLAAa4sSl — Envertetcontretous (@Site_Evect) August 30, 2023

Podcast Men's Up Life