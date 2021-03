ASSE : le club confirme le retour de Perrin et dévoile ses missions

Nous vous l'annoncions en exclusivité, c'est désormais officiel : Loïc Perrin est de retour à l'AS Saint-Etienne ! Le club vient de l'annoncer sur son site officiel :

"L’AS Saint-Etienne a le plaisir d’officialiser une nouvelle collaboration avec Loïc Perrin, capitaine emblématique des Verts de 2007 à 2020. Loïc Perrin accompagnera, comme conseiller, des projets structurants d’une institution dont il a défendu les couleurs pendant 23 ans. Fort de sa parfaite connaissance de l’ASSE et de l’environnement stéphanois, il apportera ainsi son expertise à toutes les composantes du club. Celui qui n’a porté qu’une seule couleur durant toute sa carrière (470 matches, 30 buts) représentera en outre l’ASSE dans des opérations de relations publiques avec ses partenaires et supporters. Par ailleurs, il animera des actions pédagogiques auprès des jeunes joueurs issus du centre de formation. Déjà nommé ambassadeur à vie de l’ASSE en 2013, il contribuera aussi à la valorisation de l’image du club auprès de tous ses publics".

"Loïc incarne l’identité de l’ASSE"

Toujours sur le site officiel, le Capi a fait part de sa joie : "L’ASSE a déjà représenté 23 années de ma vie. Je suis très attaché à ce club et à Saint-Etienne. J’en partage les valeurs depuis toujours et j’ai envie de les transmettre du mieux possible. En tant que joueur, j’aimais déjà le contact avec les supporters, les partenaires et les salariés du club. J’ai envie de renforcer ce lien car le club n’est rien sans cet environnement. Il est important de faire vivre cette identité populaire, l’une de spécificités de l’ASSE. Je suis très fier de participer à la mise en œuvre d’actions qui serviront le club".

Le président du Directoire, Roland Romeyer, a pour sa part déclaré : "Nous sommes très heureux que Loïc Perrin nous rejoigne. Cette nouvelle collaboration est la continuité logique de l’histoire qu’il a déjà écrite sur le terrain avec l’ASSE. Loïc nous a déjà beaucoup apporté comme joueur et capitaine. Et il va désormais nous apporter d’autres compétences et sa connaissance fine du club dans le développement de projets importants pour notre avenir. Loïc incarne l’identité de l’ASSE. Les missions que nous allons lui confier lui permettront de continuer à défendre nos valeurs".