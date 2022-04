ASSE : les Verts montent au créneau pour le huis-clos face à Reims

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Suite aux incidents survenus en tribunes lors du match samedi dernier entre l'AS Saint-Etienne et l'AS Monaco (1-4), la commission de la discipline de la LFP a décidé d'infliger au club du Forez un huis-clos total à titre conservatoire. Les Verts joueront donc leur dernier match à domicile cette saison, face au Stade de Reims, le samedi 14 mai prochain, sans leurs supporters.

L'ASSE va saisir le CNOSF

Trois jours après cette sanction, l'ASSE a décidé de saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). "Ce mardi, la commission de discipline de la LFP a ordonné à titre conservatoire, le huis clos total du stade Geoffroy-Guichard, jusqu’à la décision prise à l’issue de l’instruction du dossier et de l’audition du club le 18 mai prochain. Compte tenu des conséquences immédiates de cette décision, l’AS Saint-Étienne a décidé de saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d’une demande de conciliation", peut-on lire sur le communiqué du club stéphanois.

Compte tenu des conséquences immédiates de cette décision, l’#ASSE a décidé de saisir le CNOSF d’une demande de conciliation. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 28, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur