ASSE : le club officialise le départ de Sangnier et présente son successeur

L'ASSE a repris le chemin de l'entraînement ce jeudi avec deux séances au programme. Et comme annoncé, Sébastien Sangnier va quitter le club. Dans un communiqué, l'ASSE annonce le départ du préparateur physique, qui va rejoindre Nice. Et annonce son remplacement par Benjamin Guy, passé par Montpellier et Brest aux côtés d'Olivier Dall'Oglio.