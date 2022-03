ASSE : le club pleure un ancien Vert

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

L'ASSE a annoncé ce jeudi le décès de Jean-Luc Ribar, qui a évolué sous le maillot vert entre 1983 et 1987. "L’AS Saint-Étienne pleure la disparition tragique et soudaine de son ancien joueur Jean-Luc Ribar, à l’âge de 57 ans, ce jeudi 17 mars 2022. (...) Ce vendredi, l’AS Saint-Étienne et le stade Geoffroy-Guichard honoreront sa mémoire avant le coup d'envoi d'ASSE - Troyes par avec une minute d’applaudissements", peut-on lire sur le communiqué du club stéphanois.

Le Roannais Jean-Luc Ribar, ancien joueur de l’ASSE, est décédé. https://t.co/OplPIQPkii — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) March 17, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur