ASSE : l'entraîneur d'Amiens se défend d'avoir manqué de respect aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Il y a quelques jours, les propos de l'entraîneur d'Amiens Philippe Hinschberger avait fait le buzz. Invité à disserter sur le niveau de la Ligue 2 cette saison, le technicien s'en était pris aux relégués qui avaient voté le passage à une Ligue 1 à 18 clubs et se retrouvaient aujourd'hui dans la panade.

« Le spectacle est vraiment au rendez-vous, et il y a tellement de clubs aujourd’hui qui prétendent à monter ou le veulent, les Caen, les Le Havre, les Sochaux, et puis je ne parle même pas de Saint-Étienne, Bordeaux ou Metz. D’ailleurs l’un d’entre eux ne montera pas, mais bon c’est tant pis pour eux, ils n’avaient qu’à pas voter pour un championnat à 18 clubs ! », a-t-il rigolé.

« Je n'oserais pas avoir un avis sur la situation de l'ASSE »

Sa sortie vue comme une attaque frontale aux dirigeants des Verts, Philippe Hinschberger a cru bon de préciser ses propos samedi en conférence de presse à l'issue de l'élimination de son équipe en Coupe de France à Thaon (N3) :

« Je tiens à lever le malentendu convenant mes déclarations sur l’AS Saint-Étienne, parues sur plusieurs sites spécialisés. J’ai juste dit qu’avec la L1 à 18 clubs il n’y aurait que deux montées de L2 en L1 cette saison, et que des 3 clubs prestigieux descendus cette année (Metz, Saint-Étienne et Bordeaux), l’un des trois ne remontera pas et pour cause. Jamais je n’ai cité l’ASSE, je ne me permettrais pas. C’était simplement pour répondre à une question sur la L1 et L2 à 18 clubs votées majoritairement par les présidents et auxquelles j’étais farouchement opposé à titre personnel. Je n’oserais pas avoir un avis sur la situation de l’ASSE à qui je souhaite ardemment de retrouver au plus vite la place qu’elle mérite dans l’élite », a-t-il expliqué dans des propos relayés par le site Ma Ligue 2.