ASSE : le coach de Bourg-Péronnas donne à Batlles un énorme indice sur son onze

Avant même la conférence de presse du match contre l’ASSE, samedi au stade Marcel-Verchère (13h45), un énorme indice a été dévoilé par le coach de Bourg-Péronnas. Son équipe évoluera en 3-4-3 contre les Verts, foi de Jordan Gonzalez.

On sera dans notre système habituel, Sainté le sait !

« Je m’adapte plutôt au ressenti et aux caractéristiques de mes joueurs. L’année dernière, j’étais sur un 4-3-3. Cette saison on est sur un 3-4-3. On va jouer en 3-4-3 ce week-end, je peux l’annoncer. Je n’ai rien à cacher là-dessus, a avoué Gonzalez au site Poteaux Carrés. Je ne bluffe pas. On sera dans notre système habituel, Sainté le sait ! On travaille sur nos forces, on essaye d’être très bons sur nos forces et de minimiser un maximum nos faiblesses."

#ASSE Jordan Gonzalez : "On ne laissera pas la recette à Saint-Etienne" https://t.co/tiU4tY6Hm7 — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) November 14, 2023

